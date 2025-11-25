強い寒気が流れ込む影響で新潟県内は大気の非常に不安定な状態が続き、26日にかけ落雷や急な強い雨などに注意が必要です。北陸地方の上空には、26日にかけこの時期としては強い寒気が流れ込み、県内は大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。新潟市中央区では、不安定な空模様のもと傘を持って歩く人の姿が多く見られました。県内はこのあと広く雨が降り、雷を伴う所があるほか風がやや強く吹く見込みです。日中の最高気温は新