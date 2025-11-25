ソフトバンクの石塚綜一郎捕手（24）が25日、みずほペイペイドーム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、200万円増の年俸900万円でサインした。（金額は推定）プロ6年目の今季は昨季を上回る24試合に出場。打率2割3分6厘、6打点をマークした。石塚は「少ないチャンスを生かし切れなかった。もう少しチャンスで打てれば、チャンスが増えていたと思うので悔しい」と今季を振り返った。来季は捕手登録のまま、一塁や外野も継続