¡ÖºÇ¹â¤Ëµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¡×ABEMA¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Îµ®ÅçÌÀÆü¹á(29)¤¬²¹¿å¥×¡¼¥ë¤Ç¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Ë²ÈÂ²¤È°ì½ï¤ËÀéÍÕ¤Ø¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢²°³°¤Î²¹¿å¥×¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍ¼ÍÛ¤òÍá¤Ó¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥«¥á¥é¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¼ÍÛ¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤¿¤Î¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÈþÈ©¤ò¤­¤é¤á¤«¤»¡¢¡ÖºÇ¹â¤Ëµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê