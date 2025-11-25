米沢市によりますと、きょう正午頃、山形県米沢市笹野で、クマがくるみの木に登っているのを住民が見つけたということです。 クマは1頭で体長はおよそ60センチとみられています。 現在、市は緊急銃猟の可能性も含め現場で状況を確認しています。