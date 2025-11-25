公明党の斉藤代表などが24日柏崎刈羽原発を視察し、安全対策について一定の評価を示しました。一方、東京電力の小早川社長は、再稼働を容認した花角知事の判断について「厳粛に受け止める」と話しました。24日、東京電力・柏崎刈羽原子力発電所を訪れたのは、公明党の斉藤鉄夫代表などです。東京電力が再稼働を目指す6号機の原子炉建屋や、6・7号機の中央制御室などを視察した後、安全対策について「徹底して頑張っていこうという