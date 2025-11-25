ウエルシア薬局は、プライベートブランド(以下PB)「からだWelcia」から、「幸せに包まれよう!ホワイトチョコで包んだイチゴ」を11月12日より全国のウエルシア薬局にて発売する。幸せに包まれよう!ホワイトチョコで包んだイチゴいちご×ホワイトチョコの組み合わせは、冬になると必ず店頭に並ぶ定番スイーツとして、長年多くの人に親しまれてきた。近年では、自分へのご褒美やちょっと贅沢なおうち時間を彩るスイーツとして人気が高