クリスマスまであと１カ月です。冒険をテーマにクリスマスムードを演出するタクシーが出発しました。 「３、２、１…どうぞ！」 クリスマス仕様にデコレーションされたサンタタクシー。テーマは「クエスト─つながりの冒険─」です。 広島駅周辺の再開発など新しく変わる広島をうけ人と人のつながりを見つめ直し、日常の中にある小さな冒険を楽しんでほしい思いが込められています。 出発