ヤマハ発動機販売は2026年2月25日、オートマチックスポーツ「TMAX」の誕生25周年を記念した「TMAX560 25th Anniversary ABS」を発売する。「TMAX560 25th Anniversary ABS」マットダークグレー(画像はCG合成によるイメージで、国内モデルとカラーおよび仕様が一部異なる場合がある)○■「TMAX560 TECH MAX ABS」にもプレミアムな新色追加「TMAX」は"モーターサイクル感覚のファンライド"と"コミューターとしての快適性"を調和させ