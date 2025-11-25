粘りが強く風味の良い「ジネンジョ」が実りの時期を迎え、庄原市で収穫作業が行われています。 庄原市一木町では２０年ほど前からジネンジョの栽培をしています。５月下旬から６月上旬に約１６００個の種芋が植えられた畑では土の中からジネンジョが次々と掘り出されていきます。 今年は夏ごろに雨が少なかった影響で成長できなかった芋が多く収穫量は例年の２割から３割程度ですが、味は変わらず良質だということです。 敷信自