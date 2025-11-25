ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』(毎週水曜22:00〜 全6話)の第1話が、19日に配信された。※以下、ネタバレあり『スキャンダルイブ』場面カット○所属俳優の“スキャンダル掲載告知”地上波ドラマ主演が決まり事務所の悲願を実現した俳優・藤原玖生(浅香航大)のイベント当日、井岡咲(柴咲コウ)に舞い込んできたのは、週刊文潮からの玖生の“スキャンダル掲載告知”。通告してきたのは、その手腕で知られる週刊文潮の記者