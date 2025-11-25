【ヨドバシ・ドット・コム：2026年 夢のお年玉箱】 抽選受付期間：11月25日11時～12月1日11時59分 当選発表：12月3日9時頃 注文期限：12月6日11時59分 ヨドバシカメラは、同社ECサイト「ヨドバシ・ドット・コム」会員限定の福袋企画「2026年 夢のお年玉箱」の抽選受付を11月25日11時に開始した。当選発表は12月3日9時頃。注文期限は12月6日11時59分。 「20