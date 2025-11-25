俳優の本田望結さんが自身のインスタグラムを更新。鏡の前でのショットを公開しました。 【写真を見る】【 本田望結 】鏡に映る自分と向き合い「私は何人いるでしょう！」フォロワーに問いかけ本田さんは深いオリーブグリーンのボンバージャケットを着てメイクルームの鏡の前に座り、微笑みながら頬に指を指すポーズを取っている画像を投稿。「私は何人いるでしょう！」というコメントを添えました。 ２枚目の画像