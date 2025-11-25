高市総理の台湾有事に関する国会答弁をめぐり、公明党の斉藤代表が「存立危機事態の認定基準を完全に維持しているのか」などとする質問主意書を提出したのに対し、政府は25日、「完全に維持しており、見直しや再検討が必要とは考えていない」との答弁書を閣議決定しました。また、安全保障関連3文書の改定をめぐり、「核兵器を『持たず、作らず、持ち込ませず』という非核三原則の方針を変更する考えはあるのか」などとする質問に