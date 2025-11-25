２５日正午頃、ＪＲ横須賀線の西大井駅で人身事故が発生した。この影響で、同線は東京―久里浜駅間の上下線で、また、湘南新宿ラインが新宿―逗子、小田原、羽沢横浜国大駅間の上下線で、それぞれ運転を見合わせていたが、ＪＲ東日本によると、午後１時１７分に全線で運転を再開した。