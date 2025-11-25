大分市佐賀関で発生した大規模火災の被災者を支援しようと、各地で義援金を募る動きが広がっている。「佐賀関は豊予海峡を挟んだ隣人であり友人」。佐賀関の東対岸にある愛媛県伊方町の文化交流施設「佐田岬半島ミュージアム」は火災が起きた翌日の１９日、管理するＳＮＳにこう書き込み、義援金の募集を始めた。義援金の募集を提案した同ミュージアムの高嶋賢二館長は「不安を抱える被災者の方々の力になれれば」と話す。２