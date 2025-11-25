来年での「活動満了」を発表している音楽ユニット「ｏｒａｎｇｅｐｅｋｏｅ」（オレンジペコー）の公式サイトが２５日に更新され、ラストライブが来年３月１日に決まったことを報告した。このコンサートをもって２５年間の活動に幕を閉じる。同ユニットは今年１０月３日に参加した「第３６回高崎音楽祭」のステージで、来年のライブをもって活動終了することを電撃発表。ボーカルのナガシマトモコは「来年のラストライブまで