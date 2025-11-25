男子プロゴルフツアーのカシオワールドオープンは２７日から４日間、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ（７３７５ヤード、パー７２）で行われる。予選ラウンドの組み合わせが２５日に発表になり、主催者推薦でレギュラーツアーに初参戦する元プロ野球選手の松坂大輔氏は宮里優作（大和ハウス工業）、岡田晃平（フリー）と同組に入った。２７日の第１ラウンドは午前９時５分に１０番からスタートする。米ツアー予選会に挑戦するため今