クリスマスまであと1か月となりましたが、25日、県庁に高さが5メートルあるイルミネーションツリーが設置されました。 （記者）「クリスマスまであと1か月、県庁もクリスマスムードが漂っている」 25日、県庁1階にお目見えしたのはイルミネーションツリーです。高さ5メートルのもみの木を6色のLED電球およそ4000個が彩ります。 かごしまPRキャラクターの「ぐりぶー」や