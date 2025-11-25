任期満了に伴う大崎町の町長選挙が25日告示され、これまでに新人4人が立候補しました。大崎町長選では無投票当選が続いていたため、2009年以来、16年ぶりの選挙戦となります。 大崎町長選挙に立候補したのは、届け出順に、元県議の西高悟さん（65）、元大崎町企画調整課長の中野伸一さん（58）、元大崎町議の草原正和さん（42）、元朝日新聞記者の高谷秀男さん（65）の4人で、いずれも新人で無所属です。 大崎町長選では無投票当