椎名林檎が、2026年春にライブツアー＜椎名林檎党大会令和八年列島巡回＞の開催することを発表した。2013年以来となる＜党大会＞。前回の＜党大会平成二十五年神山町大会＞は東京限定での開催だったが、今回は“列島巡回”、つまり日本列島の各地をまわる＜党大会＞の全国行脚となる。椎名林檎の直近のライブツアー＜(生)林檎博’24―景気の回復―＞が、アリーナクラスの会場での開催だったのに対し、今回は＜党大会＞に相応