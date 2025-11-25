ソフトバンクの石塚綜一郎捕手（24）が25日、みずほペイペイドームで契約更改に臨み、200万円増の年俸900万円でサインした。今季は24試合に出場。打率・236、6打点をマークした。出場機会に恵まれない点もあったが「もらったチャンスを生かし切れなかった」と悔しさをにじませた。「（4月25〜27日の楽天戦で）3戦連続のスタメンもありましたし、そこで打っておけばチャンスはもらえた。達さん（柳町）も最初は出番がなかった