25日（火）各地で急な雷雨や突風、西日本では黄砂にも注意してください。関東や東海は師走の寒さになるでしょう。＜25日（火）の天気＞日本海と太平洋沿岸にそれぞれ低気圧が進んでいます。西日本〜東日本の太平洋側で雨の降っているところがあり、沿岸部ほど雨が長引く見込みです。また、日本海の低気圧は上空に寒気を伴っており、大気の状態が不安定になっています。午後は日本海側で広く雨が降り、雷を伴って雨脚の強まるところ