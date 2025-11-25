レゲエ音楽を世界に広めたジャマイカのミュージシャン、ジミー・クリフさんが亡くなりました。81歳でした。ジャマイカのレゲエミュージシャンジミー・クリフさんが肺炎などのため亡くなったと24日、家族が明らかにしました。81歳でした。ジミー・クリフさんは故ボブ・マーリーさんとともにレゲエ界の大御所として知られていて「ザ・ハーダー・ゼイ・カム」などのヒット曲のほかジャマイカのボブスレー代表チームを描いた映画「クー