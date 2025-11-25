シュア・ジャパンは、12月1日23時59分まで開催中の「Amazonブラックフライデー」にて、Shureのイヤフォンやマイクロフォンなどを特別価格で販売する。高い遮音性能も備えるインイヤーモニター「SE215」(ブルー/パープル/ブラック/クリア)は通常15,840円のところ、29% OFFの11,264円となっている。 セール対象のマイクは、ゲーミングマイク「MV6」は通常24,750円のところ25% OFFの18