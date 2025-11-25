女子陸上幅跳び選手の榎本樹羅（アストライア明石ＡＣ）が２４日、自身のＸを更新。ＴＢＳ系の人気番組「ＫＵＮＯＩＣＨＩ」に出演したことを報告した。番組では「話題のインフルエンサー選手」として紹介され、前回リタイアした１ｓｔステージをクリア。“ミスターＳＡＳＵＫＥ”山田勝己のもとで猛特訓を積んだ成果を出し、「やったー！」と喜んだ。だが、２ｎｄステージでは「スパイダーラン」で落下。「ここが一番怖い」