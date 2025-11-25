デンマークの製薬会社ノボノルディスクは24日付で、体内のホルモンの働きを強める「GLP1受容体作動薬」というタイプの糖尿病治療薬「セマグルチド」が、認知症の一種アルツハイマー病の進行を抑える効果は示されなかったとの治験結果を発表した。セマグルチドは、膵臓に作用して血糖値を下げるインスリンを分泌させ、脳に働いて食欲を抑えるとされる。肥満症治療薬としても使われ、がんや認知症などへの応用に期待が高まってい