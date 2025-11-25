エバートンのMFイドリッサ・ゲイェが味方との衝突で退場処分を受けたプレミアリーグ史上4人目の選手となった。イギリス『メトロ』が伝えている。事件が起きたのは、24日のプレミアリーグ第12節マンチェスター・ユナイテッド戦(○1-0)の前半13分だった。ゲイェがチームメイトのDFマイケル・キーンと口論になり、応酬がエスカレート。キーンがゲイェを突き飛ばすと、ゲイェはキーンの顔を平手で叩き、主審は迷わずレッドカード