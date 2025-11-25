ＮＨＫ夜ドラ「ひらやすみ」は２４日から４週目に突入。ストーリーはもちろん、ドラマの中に出てくる料理がネットの話題となっているが、２４日も栗ご飯＆秋刀魚の塩焼きが登場し、ネットもヨダレを流した。「ひらやすみ」は真造圭伍氏の漫画が原作。平屋に住むヒロト（岡山天音）と、美大進学のため上京してきたいとこのなつみ（森七菜）を中心に、阿佐ケ谷を舞台にのんびりとした日常を描いたドラマ。このドラマでもう一つ