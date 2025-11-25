大分市で起きた大規模な火災は、25日で発生から1週間です。依然として鎮火には至っておらず、避難所には100人以上が身を寄せています。大分市佐賀関では、25日午前、弱い雨が降りましたが、現時点で鎮火は発表されていません。18日に発生した火災では住宅など約170棟が焼け、避難所には25日午前7時時点で70世帯109人が身を寄せています。被災者は「これからの先がよめないからどうしたらいいのかなと思って。これからいつ住めるか