【GPジャーナル】毎月、独自のイノベーションや情熱、モノづくりへのこだわりを持った“気になる企業”にズームアップ。その現場の裏側を深堀りします！＊＊＊【VOL.03】＜PICK UP＞株式会社シグマ設立年：1961年従業員数：1827人創業者は山木道広。神奈川県川崎市に構える本社と、福島県の会津工場を本拠地とし、交換レンズや、独自のコンセプトを持ったカメラなど“メイド・イン・ジャパン”を徹底した製品を開発・販売