11月27日に乃木坂46を卒業する久保史緒里の初の書き下ろしエッセイ『LOST LETTER』（幻冬舎より12月16日発売）より、屋久島への旅行を綴ったエッセイ「屋久島一歩、二歩、三歩」の序文と、手紙を手放した夜の写真が解禁された。【写真】乃木坂46・久保史緒里、透明感あふれる表情に釘付け！インタビュー撮り下ろしカット久保の部屋には、トップアイドルとして生きてきた9年間に綴りながらも渡せなかった、約150通の手紙が