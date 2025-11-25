Snow Man が、12月3日発売の「anan」2474号の表紙に登場。パンダ姿＆ブラックスーツバージョンの2本立てとなる。【写真】スペシャルエディションではブラックスーツに身を包んだSnow Man今年3月3日に創刊55周年を迎えた「anan」。本年度をアニバーサリーイヤーとして、旬のトレンド、スターの方々と、様々な取り組みとともに1年を駆け抜けてきた。そのフィナーレともいうべき創刊55周年記念号の表紙には、2025年現在、名実とも