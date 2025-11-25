【モデルプレス＝2025/11/25】なにわ男子の高橋恭平、INIの木村柾哉、FANTASTICSの中島颯太が、2025年12月1日発売のメンズヘア＆ビューティトレンド情報雑誌『Men’s PREPPY（メンズプレッピー）』2026年1月号（ヘリテージ）の表紙に登場する。【写真】上白石萌歌＆高橋恭平＆中島颯太、昼間の渋谷にゲリラ降臨◆高橋恭平×木村柾哉×中島颯太、レッドカーペットコーデで登場今号と表紙と誌面には、映画「ロマンティック・キラー」