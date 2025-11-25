米OpenAIは11月24日（現地時間）、「ChatGPT」に「ショッピングリサーチ」機能を導入した。Web版とChatGPTアプリでログインユーザー（無料、Go、Plus、Pro）に提供され、入力ボックス横の[+]を押して表示されるメニューから「ショッピング リサーチ」を選択して利用する。インターネット上で商品を探す際、多くの場合で複数の比較サイトやレビューを行き来する必要がある。ショッピングリサーチは、この煩雑なプロセスをAIが能動的