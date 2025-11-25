シンガー・ソングライターの杉本琢弥が２４日、地元の熊本・熊本城ホールで２度目の凱旋（がいせん）ライブを開催した。全国ホールツアー「ＲＥ：ＭＡＫＥ」の熊本公演。成長した姿を見せるため、前半から代表曲を熱唱した。熊本震災復興プロジェクトとして書き下ろした新曲「バッテン」を、鎮西高ダンス部との特別コラボパフォーマンスとして披露。主演映画「熊本の彼氏」の主題歌「ドーンライト」（２５日リリース）を届けた