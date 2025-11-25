巨人は２５日、来年の春季キャンプの日程を発表した。１軍は２月１日〜３月１日まで。宮崎ではひなた宮崎県総合運動公園（ひなたサンマリンスタジアムほか）で１２日まで行い、１３日に沖縄・那覇へ移動。那覇の奥武山総合運動場（沖縄セルラースタジアム那覇ほか）では１４日〜３月１日までとなる。休養日は２月４、９、１８、２４日の予定となっている。２軍は１軍と同じく２月１日〜３月１日で、場所はひなた宮崎県総合運