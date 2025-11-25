タレントの若槻千夏が２５日までにＳＮＳを更新。人気タレントとの誕生日会の様子をアップし、話題になっている。自身のインスタグラムに女優・田中みな実とモデルでタレントの滝沢カレンの誕生日会の様子を披露。モデルのアンミカとともに祝う様子をアップし、「素敵な場所でお祝い２人ともおめでとう〜」と祝福コメントをつづった。続けて「?写真撮るとギラギラ感強めな４人?おめでとう?写真用じゃなく本気で願う２人?