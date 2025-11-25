「RAYARD MIYASHITA PARK」は12月1日〜25日、「MIYASHITA POWERFUL XMAS」を開催する。MIYASHITA POWERFUL XMAS今年は、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、アメリカ発の人気アニメ「パワーパフ ガールズ」とコラボレーションして実施する。館内の飲食店舗では、対象メニューやコラボアイテムの注文で、MIYASHITA PARKとパワーパフ ガールズのオリジナルステッ