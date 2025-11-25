お笑いコンビ、テンダラー（白川悟実＝55、浜本広晃＝51）が25日、大阪市のなんばグランド花月（NGK）で「なんばグランド花月豪華スペシャル月間」第5弾発表会見に出席した。NGKは1987年11月1日に開業。38周年を祝い、豪華週替わりキャンペーンや38周年限定セットチケットを発売しており、ファイナルの第5弾では、来場者に38周年記念クリアファイルがプレゼントされる。独身の白川は「ここでプロポーズして、婚姻届をファイルに