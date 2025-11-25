昨年SKE48を卒業し、女優・タレントとして活動している北野瑠華の2nd写真集が、12月19日（水）に発売されることが決定した。 北野瑠華 2nd写真集 北野瑠華 北野は2012年11月に6期生としてSKE48に加入し、2024年6月にグループ卒業後は舞台を中心に俳優として活動。同年9月に『北野瑠華1st写真集触れて、みる？』を発売。2025年8月には自身が主演を務めたドラマ『グラぱらっ！』のコラボ写真集を発売し、グラビアでも注目を集