ガールズグループILLIT（アイリット）が「かわいさ断絶宣言」した。24日午後6時、HYBE（ハイブ）系列YouTubeチャンネルに、シングル「NOT CUTE ANYMORE」と同名のタイトル曲ミュージックビデオを公開した。韓国メディアのスポーツ京郷は25日「これまで見たことのないユニークな魅力で妙な中毒性を起こした」などと報じた。タイトル通り、これまではキュートなイメージが強かったが、“脱キュート”を強調した。映像は「かわいさ断