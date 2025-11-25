ソフトバンクの笹川吉康外野手（23）が25日、6年目の目標に1軍完走を掲げた。みずほペイペイドームで契約更改に臨み、200万円増の年俸1000万円（金額は推定）でサインした。今季は2軍で本塁打と打点の2冠を獲得。1軍でも自己最多の26試合に出場した。球団からは「順調にいってるんじゃないか」と声をかけられたという。ただ、決して満足はしていない。「開幕から1軍にいられるようにして、1年間1軍に帯同したい」と話した。