2025年は昭和100年の節目。 【写真】蔵は廃業したけど醸した酒は100年の時を経て注目 そんな中、SNSで注目を集めているのは100年前の日本酒だ。 「これから勉強会で、昭和元年に造られた100年ものの日本酒を試飲します。 和歌山のスイートピーです（蔵元さんは現在は廃業しています）」 と件の日本酒を紹介したのは合資会社白木恒助商店代表社員（岐阜県岐阜市）で六代目蔵元の白木滋里（しらき・しげり）さん（@