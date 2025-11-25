株主優待生活でテレビでもおなじみの棋士で投資家の“桐谷さん”こと桐谷広人さん(76)がこのほどよろず～ニュースの取材に応じ、株主生活の楽しみを語った。そしておすすめ株の銘柄を上げた。 【写真】すごっ！リュックの中身を披露する桐谷さん 総資産は7億円、保有株は約1400銘柄とテレビなどでも明かしている桐谷さん。そんな桐谷さんが株を始めたのは40年前。証券会社の社員に株を教えていたが、「彼らに貢