沖縄本島の広い範囲で24日発生した断水は、送水ルートを切り替えたことなどから、解消に向かっています。しかし飲食店の休業や学校の休校など、市民生活への影響が続いています。沖縄本島北部の大宜味村で24日、導水管が破裂して漏水したことによる広範囲の断水は、24日夜、送水ルートを切り替えた上で、破裂した導水管と並行する導水管で送水を再開したことから、徐々に解消に向かっています。当初は最大17市町村に全域や一部地域