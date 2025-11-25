ダウンタウンの松本人志さんに女性を紹介したなどとする週刊誌「フライデー」などの記事で名誉を傷つけられたとして、お笑いコンビ「クロスバー直撃」の渡辺センスさんが発行元の講談社側に損害賠償などを求めた訴訟の判決が２５日、東京地裁であった。葛西功洋裁判長は「記事の内容は真実とは認められない」として、同社側に２２０万円の賠償を命じた。判決によると、フライデーは昨年１〜４月、週刊誌の記事やネットの配信記