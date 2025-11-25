JR東日本によりますと、横須賀線の西大井駅で正午前に起きた人身事故のため、横須賀線は東京と久里浜の間、湘南新宿ラインは新宿より南の区間で、いずれも上下線で運転を見合わせています。運転再開は午後1時30分頃を見込んでいます。