西山朋佳女流二冠（白玲・女流王将）が25日、結婚を発表した。お相手は一般の方のため非公表。今後も西山姓で活動する。西山が将棋情報局の取材に答えた。（聞き手：會場健大写真２点は『里見香奈 vs 西山朋佳実戦集』より引用）（撮影：黒田彰）――このたびはご結婚おめでとうございます。よきパートナーを得たことで、どんな変化がありましたか？「毎日楽しく笑って過ごしています」――お二人の笑いのツボはどういうところ