連休明けの火曜日は、広い範囲で雨が降るでしょう。大気の状態が非常に不安定になるため、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。また、西日本や南西諸島は黄砂が飛来する所がありそうです。日本列島をはさむようにしてふたつの低気圧が進み、西日本や東日本は午前中から雨雲が広がっています。午後も西日本から東日本は所々で雨が降り、北日本にも雨雲が広がりそうです。特に日本海側は大気の状態が非常に不安定で、落雷