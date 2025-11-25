ウエルシア薬局、プライベートブランド「からだWelcia」から、「おひとつどうぞ!とまらないアーモンド小魚の個包装」を11月18日より全国のウエルシア薬局にて発売した。おひとつどうぞ!とまらないアーモンド小魚の個包装「おひとつどうぞ!とまらないアーモンド小魚の個包装」(645円)のこだわりは、瀬戸内海産カタクチイワシの煮干を使用している点だという。穏やかな海で育った魚体は灰白色で、魚質が柔らかく肉繊維が粗いため、加